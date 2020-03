Zuhause sitzen, Homeoffice, kaum rausgehen… #stayathome und so. Weil wir gerade jetzt ein bisschen Ablenkung und eine Riesenportion gute Laune echt gebrauchen können, starten wir am Freitag den "ultra-krassen 2000er Tag – DELUXE!" in BAYERN 3. Denn mit geiler Musik geht alles einfach besser!

Wie gerne erinnern wir uns an Culcha Candela mit "Hamma!", an Britney Spears' "Oops, I did it again", an Nelly mit "Hot in Herre" und viele mehr.



Wir versorgen euch am kommenden Freitag mit jeder Menge Hits aus den 2000ern, die richtig Bock machen! Der ultra-krasse 2000er Tag - DELUXE! --- Nur geil... in BAYERN 3

Welche Erinnerungen hast du an die 2000er? Und welcher Song war für dich der absolute Hit?