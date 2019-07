5-Jähriger bewirbt sich bei der Polizei

Der fünfjährige Paul hat die Polizei im Niedersächsischen Celle ziemlich überrascht: Er hat den Beamten dort unangekündigt einen Besuch abgestattet, um sich als Polizist zu bewerben. Seinen Eltern hatte er zuvor erklärt, dass es wichtig sei, persönlich vorbeizuschauen. Denn so könnten seine Kollegen in spe schon mal seinen Namen für später notieren. Für sein Engagement hat Paul direkt eine Führung durch die Polizeistelle bekommen. Er durfte sogar schon im Streifenwagen Platz nehmen - es ist ja schließlich wichtig, dass er weiß, was auf ihn zukommt.