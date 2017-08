Alice Merton, Sascha & Sebastian: "No roots"

Falls ihr euch fragt, was das für bunte Röhren sind, die Sascha und Sebastian da benutzen: Diese Instrumente heißen Boomwhacker und sind nicht nur bei Kids und YouTubern ein echter Hit.

In "No Roots" geht's um ihre eigene Lebensgeschichte

Alice Merton erzählt: "Mein Vater stammt aus Irland, meine Mutter kommt ursprünglich aus Deutschland, hat aber in Frankreich gelebt. Ich fühle einfach, dass ich kein Land habe, wo meine Wurzeln sind."

Sie ist schon ein gutes dutzend Mal umgezogen: Im kanadischen Oakville aufgewachsen, in München zur Schule gegangen, in England gewesen, in Mannheim an der Popakademie studiert. Alice Merton verarbeitet in ihrem Hit "No Roots" ihr Leben auf Wanderschaft.

Übrigens:

Die BAYERN 3 Frühaufdreher und Matuschke haben schon Anfang 2017 verstanden, was für ein genialer Erstlings-Track von Alice Merton als Solokünstlering "No Roots" ist. Deshalb war sie schon Anfang des Jahres "Matuschkes Liebling", unser Frühaufdreher Hittipp und für euch in der Liste "Die neusten Tracks" von BAYERN 3 bei Spotify.