Datenkrake: Android weiß immer, wo du bist

Konkret geht es um Daten, an welcher Funkzelle das Gerät angemeldet ist und welche Funkzellen sich noch in der Nähe befinden. Gesammelt werden die Identifikationsnummern der Funkzellen. Damit kann die Position auf einige hundert Meter genau bestimmt werden. Problematisch ist, dass die Daten unablässig gesammelt werden. Das gehe deutlich über das hinaus, was die Anwender erwarten würden, schreibt das Online-Magazin.

Nutzungsbestimmungen genau lesen

Der Fall zeigt erneut, dass Anwender die Nutzungsbedingungen von Soft- und Hardware gründlich lesen sollten. Denn in den Vereinbarungen, denen jeder vor Benutzung zustimmen muss, ist bei Android eine Passage enthalten, in der der Anwender die Sammlung von Standortdaten akzeptiert. So heißt es auch in den deutschen Nutzungsbedingungen für Google-Dienste:

"Wenn Sie Google-Dienste nutzen, erfassen und verarbeiten wir möglicherweise Informationen über Ihren tatsächlichen Standort. Wir verwenden zur Standortbestimmung verschiedene Technologien, wie IP-Adressen, GPS und andere Sensoren, die Google beispielsweise Informationen über nahe gelegene Geräte, WLAN-Zugangspunkte oder Mobilfunkmasten bereitstellen."

Wehren kann sich der Anwender gegen solchen Bedingungen nicht. Einzige Möglichkeit: Geräte und Software nicht mehr nutzen.