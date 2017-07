Gewinne ein sensationelles VIP-Wochenende beim Audi Cup 2017

Wir schenken dir ein Familien-Erlebnis der Extraklasse, das du für Geld nicht kaufen kannst!

Das ist der Preis

Deine Familie und du bekommen für beide Turnier-Tage VIP Tickets mit allem, was dazu gehört: Essen, Trinken und exklusive Audi-Logensitzplätze. Schlafen werdet ihr im offiziellen Mannschaftshotel, vielleicht trefft ihr Antoine Griezmann oder Fernando Torres am Frühstücksbuffet?! Für deine Kids gibt es ein Training bei den Bayern an der Säbener Straße mit einem der Profi-Jugendtrainer und einen Platz als Einlaufkind beim Turnier… also: Hand in Hand mit den Stars auf den heiligen Rasen.

Außerdem bekommt ihr exklusive Backstage-Einblicke mit FCB Legende "Brazzo" Hasan Salihamidžić bis hin zu einem Besuch in der Spielerkabine kurz vorm Anpfiff. Als wäre das schon nicht genug: Du und deine Familie fahrt während der Turniertage einen Audi Q7 und dürft den im Anschluss noch für ein verlängertes Wochenende behalten.