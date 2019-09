Beste Freunde mit BAYERN 3

Dank BAYERN 3 Sommerhit überwindet Emil seine Angst vor Wasser

Emil aus Landshut ist seit seiner Geburt Autist. Sein ganzes Leben hatte er panische Angst vor Wasser - bis er auf einmal den BAYERN 3 Sommerhit 2018 "Bleib für immer" gehört hat. Plötzlich ist der damals 5-Jährige einfach in ein Planschbecken gesprungen. Mama Monic war so gerührt, dass sie sich damals sofort mit Emils berührendem Erfolgserlebnis an BAYERN 3 gewendet hat.



Ziemlich beste Freunde

Doch die Geschichte geht noch weiter: Durch das BAYERN 3 Programm wird Jack auf Emil aufmerksam. Jack ist auch ein riesiger Fan vom Sommerhit "Bleib für immer", ist genauso alt wie Emil und sieht ihm auch noch zum verwechseln ähnlich. Der Junge ist so beeindruckt von Emils Mut, dass er ihm eine super süße Videobotschaft schickt und ihn zum gemeinsamen Schwimmen einlädt. Bei nur einem Schwimmausflug ist es nicht geblieben - mittlerweile hat sich eine richtig dicke Freundschaft zwischen Emil und Jack entwickelt.