Autokindersitze im Test - vier sind mangelhaft

Hier gab's Probleme im Test

Viermal wurde die Note "mangelhaft" vergeben - der Grund: Schwächen bei der Sicherheit oder Schadstoffe. Beim "Casualplay Multipolaris Fix" flog die Einjährigen-Prüfpuppe beim frontalen Crashtest aus dem Sitz. Beim "Saturn iFix von LCP Kids" wurde es für größere Prüfdummys gefährlich. Bei einem schweren frontalen Aufprall würde der Gurt so stark in den Bauch einschneiden, dass die Organe und das Becken schwer verletzt werden können.

Kritische Schadstoffe fanden die Tester bei Joolz ("iZi Go Modular by BeSafe" und "iZi Go Modular by BeSafe + iZi modular iSize base"). Im Bezugstoff wurden deutliche Mengen des Flammschutzmittels TCPP entdeckt, das krebserregend sein könnte.