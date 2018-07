Tipps für ein geiles Wochenende

Bild: picture-alliance/dpa 13.07.2018 Sonne satt, blauer Himmel und kein bisschen Regen: Die Aussichten fürs Wochenende sind genial. Und wenn euch das ewige Grillen zu viel wird, haben wir ein paar Tipps mit Alternativen für euer Wochenendprogramm.



Internationales Samba-Festival in Coburg An diesem Wochenende (13. – 15. Juli) liegt Rio mitten in Bayern. Genauer gesagt in Oberfranken, denn dort steigt zum 27. Mal das Internationale Samba-Festival. Allerdings müsst ihr euch ein bisschen ranhalten, wenn ihr richtig gute Plätze haben wollt: Mehr als 200.000 Besucher kommen an diesem Wochenende nach Coburg, um die Musiker und Gruppen aus Europa und Übersee zu sehen. Promifaktor: „Let’s dance“-Jurorin Motsi Mabuse, Erich Klann und Oana Nechiti fahren auch hin. Höhepunkt ist der Umzug am Sonntag.

Dirndlflugtage in Waging am See Wenn ihr am Sonntag (15. Juli) noch nichts vorhabt und den Weg an den Waginger See nicht scheut, könnt ihr bei einem Spektakel dabei sein, das es jetzt seit sieben Jahren gibt, und das man wirklich nur dort erleben kann: Die Dirndlflugtage. Funktioniert so, dass Frauen oder Männer im Dirndl auf einen Turm steigen und von dort aus möglichst spektakulär in den See springen. Eine Jury bewertet die Sprünge nach Merkmalen wie Tradition, Mut, Sportlichkeit oder Stil. Wenn ihr noch spontan mitspringen wollt: Anmeldeschluss ist am Sonntag, 15. Juli um 13 Uhr. Ab 14 Uhr wird dann gesprungen und ab ca. 16 Uhr werden die Sieger gekürt. Alle anderen feiern einfach nur ein großes Fest.

Kocherlball am Chinesischen Turm Wenn ihr’s schafft, am Sonntagmorgen richtig früh aufzustehen, könnt ihr bei einem besonderen Spektakel dabei sein: Dem Kocherball im Englischen Garten in München. Dort treffen sich ab 6.00 Uhr Fans und Schaulustige, um die „Müchner Française“ zu tanzen. Das Ganze in Klamotten, wie sie Hausangestellte um die Jahrhundertwende des 19. Und 20. Jahrhunderts getragen haben. Früher haben sich die Münchner Hausangestellten nämlich in der Früh zum Tanzen getroffen – der Rest des Tages war zum Arbeiten. Und deshalb findet der Kocherlball eben schon so früh statt. Besonders schön: Jeder kann mitmachen und die „Müchner Française“ lernen – oder auch einfach nur zuschauen, ein Bier trinken und was essen.

Nürnberger Weinfest Ihr trinkt gerne Wein? Dann könnt ihr am Wochenende nach Nürnberg fahren – oder euch besser fahren lassen. Denn da ist Weinfest auf dem Jakobsplatz. Ihr könnt regionale Schmankerl probieren und außerdem gibt’s ein Liveprogramm auf der Weinfestbühne. Wird also sicher feuchtfröhlich. Und der Eintritt ist frei.

Volks- und Heimatfest Bogen (Niederbayern) Ihr braucht noch einen Ausflugstipp für die ganze Family? In Bogen ist Volks- und Heimatfest – und zwar noch bis Dienstag. Es wird sehr zünftig: Trachtenvereine sind dabei, die Sportschützen tragen ihre Stadtmeisterschaft aus, es gibt einen Kindernachmittag und viele Fahrgeschäfte für die Kids.

Straßenfestival „Bamberg zaubert“ Am Freitag um 17 Uhr geht’s los. Schon letztes Jahr waren über 200.000 Besucher da und haben sich die tollen Live-Konzerte und Künstler angeschaut. Die ganze Innenstadt wird dafür umfunktioniert: Auf insgesamt 25 Flächen treten Künstler aus der ganzen Welt auf. Und: Der Eintritt ist frei.

Mittelalterlicher Markt in Nabburg (Oberpfalz) Am Samstag um 10 geht’s los: Zwei Tage werdet ihr ins Mittelalter zurückversetzt. Da könnt ihr die ganze Familie mitnehmen. Es werden Schaukämpfe gezeigt, Zaubertricks, es gibt gutes Essen und Nabburg – mit seinen romantischen Stadtmauern – ist sowieso ein schönes Ausflugsziel.

Altstadtfest in Marktredwitz (Oberpfalz) Wenn euer Party-Musikgeschmack mit dem eurer Freunde leicht auseinandergeht – dann ist das was für euch. Hier gibt’s alles von Country, Rock, Pop bis Disco und Blasmusik. Also was ihr zum Feiern braucht ist hier geboten. Und wer Lust hat auf geräucherte Forellen ist hier auch noch richtig. Für Kinder gibt’s Bastelstände und Schminken – die könnt ihr also ruhig mitnehmen.

Brauerweiwagen-Geschicklichkeitsfahren in Zwiesel (Oberpfalz) Vier kraftstrotzende, geschmückte Kaltblutpferde ziehen einen schweren Wagen, vollgeladen mit Bierfässern – so schnell sie können und dann auch noch über Hindernisse. Das ist das Brauereiwagen-Geschicklichkeitsfahren in Zwiesel im Bayerischen Wald. An diesem Sonntag (15. Juli) feiert es 30-jähriges Jubiläum. 14 Gespanne von verschiedenen Brauereien machen mit. Zum Zuschauen auf jeden Fall was für die ganze Familie.

Donaufest in Neu-Ulm Noch bis diesen Sonntag (15. Juli) ist hier wahnsinnig viel geboten – für Kinder und Erwachsene: Malkurse, Töpferkurse für Familien, Kinder gibt es Kasperl-Theater, für Erwachsene klassische Musik und vieles mehr. Abends ist vor allem Party angesagt: Es spielen Bands und am Samstagabend ist ein großes Feuerwerk. Ein Großteil der Veranstaltungen ist kostenlos.