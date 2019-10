Auf den besten Plätzen beim Heimspiel gegen den Auftseiger 1. FC Union Berlin!

Samstagnachmittag, Bundesliga-Heimspiel in der Allianz Arena - und Top-Sitzplätze für Henry, seine Freunde und Familie! Der FC Bayern Fan ist gerade in die 1. Klasse gekommen. Sein größter Wunsch ist es seine Lieblingsmannschaft einmal im Stadion live zu erleben. Beim Spiel gegen den 1. FC Union Berlin geht der jetzt endlich in Erfüllung! Und auch neun Kinder aus dem Caritas-Kinderdorf Marienstein sitzen diesen Samstag in der Allianz Arena in der ersten Reihe - direkt hinter der Trainerbank von Niko Kovač. Vorher werden sie alle - wie immer - mit dem original Bayernbus in die Allianz-Arena chauffiert und besuchen die FC Bayern-Erlebniswelt. Nach dem Spiel ging es zur Trainerbank und zum Meet & Greet mit David Alaba!