Vorsicht, Blitzeis!

Eine Rutschpartie für Pendler: In der Oberpfalz und in weiten Teilen Frankens sind die Straßen durch überfrierenden Regen sehr glatt. Und das, obwohl in der Nacht der Winterdienst unterwegs war. Es gab schon zahlreiche Unfälle.

Auch Ober- und Niederbayern betroffen

Der Regen verwandelt sich auch in anderen Teilen Bayerns in Blitzeis: In Niederbayern sind alle Städte und Landkreise betroffen, in Oberbayern ist es besonders in diesen Landkreisen glatt: Altötting, Berchtesgadener Land, Ebersberg, Erding, Freising, Mühldorf am Inn, Pfaffenhofen an der Ilm, Rosenheim, Traunstein.