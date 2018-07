Als VIP zum Dorffest: Wir schicken euch einen ganzen Bus!

10 Jahre BAYERN 3 Dorffest! 10 Jahre unvergessliche Parties - und in diesem Jahr setzen wir noch einen drauf: Mit Alice Merton, Glasperlenspiel, Revolverheld und Sunrise Avenue - am 8. September in Treuchtlingen/Bubenheim. Ganz Bayern feiert mit und IHR vielleicht sogar als VIPs! Der exklusive Fahrservice für Euch: Wir schicken euch einen ganzen Bus!