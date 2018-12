"Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" sehen und kostenlos ins Kino!

Bei der BAYERN 3 Sternstunden Kinopremiere zeigen wir euch den Film "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" in sieben bayerischen Kinos in allen Regierungsbezirken - ihr geht mit der Familie und Freunden ins Kino und der Kinoverleih MFA spendet für jeden Besucher fünf Euro. Die Sternstunden -Kinopremiere ist am Sonntagnachmittag, 16.12.2018 - offizieller Filmstart ist übrigens erst Ende Januar ;-)

BAYERN 3 Sternstunden Kinopremiere in sieben bayerischen Kinos

Piraten haben ein Piratenschiff – ganz klar, dass Checker Tobi (Tobias Krell) damit unterwegs ist, wenn er was übers Piratendasein rausfinden will. Da entdeckt er die Flaschenpost, in der ein Rätsel verborgen ist. Wenn Tobi das löst, dann lüftet er auch das Geheimnis unseres Planten. Also macht Tobi sich gleich auf die Suche! Die führt ihn zu einem feuerspeienden Vulkan und in die einsamste Gegend der eisigen Arktis. Er trifft Bollywoodstars in Indien und taucht in die Tiefen der Meere. Doch lüftet er damit auch das Geheimnis unseres Planeten? Manchmal liegt die Lösung viel näher, das merkt schließlich auch Tobi …