Das ist die Social-Media-App Clubhouse!

Die "Clubhouse"-App hat am Wochenende die Spitze der deutschen Download-Charts gestürmt. Viele Promis (von Joko Winterscheidt bis Christian Lindner) fahren auf die App ab, dabei ist sie gar nicht so neu. Vor einiger Zeit ist sie in den USA gestartet - und jetzt auch großes Thema in Deutschland. Woher kommt der plötzliche Hype um die Social-Media-App? Und noch wichtiger: Warum solltest du sie dir herunterladen - oder: warum lieber nicht?