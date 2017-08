Coburg: Dicker Dieb klaut 12-jährigem Mädchen Trikot voller Autogramme

Wie unglaublich fies ist das denn? Ein 12-jähriges Mädchen hat sich nach dem "Traumspiel" in Coburg gegen den FC Bayern Autogramme von fast allen Bayern-Spielern geholt. Da taucht plötzlich ein unbekannter Mann auf, reißt dem Mädchen das Trikot aus der Hand und verschwindet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach Spielende gegen 19.45 Uhr befand sich das Mädchen im Bereich des Mannschaftsbusses und erhielt ihr Trikot, das sie zur Signierung an einen Spieler des FC Bayern München übergeben hatte, wieder zurück. Als die 12-Jährige es gerade anziehen wollte, ergriff ein unbekannter Mann von hinten das Trikot und riss es dem Kind trotz heftiger Gegenwehr aus den Händen. Er brachte das Kleidungsstück erst nach mehrmaligem starkem Ziehen an sich und verschwand damit in der Menschenmasse.