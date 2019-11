72 Stunden live - sei dabei!

Weltrekord bei „Das schaffst du nie!“? Jetzt dreht Marc völlig durch! 72 Stunden – drei (!) Tage – sollen Ari und Meini moderieren. Live. Am Stück. 72 Stunden ohne Schlaf! Wenn sie das schaffen, wird das Weltrekord!! „Das schaffst du nie!“, sagt Fiesling Marc. Und du kannst dabei sein!

Du willst beim Weltrekord dabei sein?

PULS verlost insgesamt 72 Tickets für die 72h-Weltrekord-Talkshow in Ismaning bei München ab Dienstag, den 12.11. um 17:30 Uhr! Pro Person werden 2 Tickets verlost. Das Ticket gilt für jeweils 4 Stunden im Publikum. Ihr müsst 30 Minuten vorher da sein. Zum Drehort müsst ihr selbstständig kommen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr eine Mail an: dsdnweltrekord@superfilm.de schicken. Mit etwas Glück bekommt ihr dann eine Bestätigungs-Mail mit einem Termin und genauer Uhrzeit, um Publikumsgast zu sein.

Übrigens: Die Show ist eine Livesendung und auch ihr werdet manchmal im Bild sein. Außerdem kann es sein, dass ihr z.B. durch eine Umfrage im Publikum Teil der Sendung werdet. Bitte lies dir die Teilnahmebedingungen durch.



72 Stunden Live: Die Längste Talkshow der Welt!

Die Challenge ist klar! Fiesling Marc stellt Ariane Alter und Sebastian für „Das schaffst du nie!“ wieder vor eine krasse Challenge: 72 Stunden lang sollen sie live moderieren – und damit Weltrekord holen! 72 Stunden live. Fast 72 Stunden wach.

Weltrekord bei DSDN? Das Motto:

"Werde mit uns jede Stunde ein Stückchen schlauer – 72 Stunden Smart-TV" ist das Motto der Rekordshow. Gemeinsam mit euch und prominenten Talkgästen werden die Ari und Meini jede Stunde schlauer: Von kniffligen Fragen des Alltags bis hin zu wissenschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Themen.

Weltrekord bei DSDN? Die Regeln:

Der Guinness-Buch-Rekord für die längste TV-Talkshow der Welt gilt als gebrochen, wenn Ariane Alter und Sebastian Meinberg von „Das schaffst du nie!“ mindestens 70 Stunden und 5 Minuten fast ohne Schlaf durchmoderieren. Dabei haben beide pro Stunde fünf Minuten, die zur freien Verfügung stehen und angesammelt werden dürfen. Das ist die einzige Zeit, in der sie schlafen oder auf die Toilette gehen dürfen, allerdings muss dann immer der jeweils andere im Studio weitermoderieren.

Die DSDN-Hosts können sich bei diesem 72 Stunden Weltrekord nicht durchmogeln, indem sie etwa viele Bands einladen oder lange Beiträge zeigen: Mindestens 40 Minuten pro Stunde müssen aus Talk mit Gästen bestehen – und auch da gibt das Guinness-Buch strenge Regeln vor. Ari und Meini dürfen zum Beispiel keinem Gast zweimal dieselbe Frage stellen. Ob sie das nach über 24 Stunden noch hinkriegen?

Alle geforderten Aspekte müssen genau dokumentiert werden. Sobald die 70. Stunde geschafft ist, wird ein anwesender Juror des Guinness-Buchs prüfen, ob der Weltrekord-Versuch gültig ist. Danach werden die Hosts ihre ganze Kraft aufbringen, um mit zwei weiteren Stunden einen neuen Rekord aufzustellen. Ob sie es schaffen, werden Zuschauerinnen und Zuschauer live miterleben. Ariane Alter und Sebastian Meinberg werden die komplette Zeit unter medizinischer Aufsicht stehen.

72 Stunden Talkshow-Weltrekord *LIVE*

3 Tage wach? Bisher halten den Weltrekord zwei Moderatorinnen des syrischen Staatsfernsehens. 2014 waren sie 70 Stunden und fünf Minuten auf Sendung – mit ganz kurzen Pausen und kaum Schlaf. ARD-alpha sendet nun 72 Stunden live, außerdem wird der Weltrekordversuch im "Das schaffst du nie!"-Kanal sowie im "ARD-alpha"-Kanal bei YouTube gestreamt. BR Fernsehen und Das Erste steigen immer wieder live in die Sendung ein.