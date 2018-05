Das müsst ihr tun - erst lesen, dann klicken!

Sie hageln nur so ins Mail-Postfach: Die Nachrichten von Unternehmen, die nachfragen, ob sie weiterhin eure Daten verwenden dürfen. Viele haben auch einen ganz praktischen Button, den ihr klicken könnt, um dem zuzustimmen. Doch genau bei solchen Mails, die euch die Zustimmung so leicht machen, solltet ihr aufmerksam sein: Genau lesen, welcher Datenerhebung ihr da im Einzelnen zustimmt:

"Wenn ich den Newsletter weiter bekommen möchte oder die Mails von einem Online-Shop, dann sollte ich mir das ansehen und gegebenenfalls zustimmen. Allerdings sollte ich mir schon anschauen, in was ich da einwillige. Es kann natürlich sein, dass ein Unternehmen sagt, ich will mir da noch viel weitreichendere Rechte für die Verwendung der Daten dieses Menschen sichern als ich sie bisher habe. Und ich als Verbraucher habe dann weniger Datenschutz als vorher - auch, was die Weitergabe an andere Firmen angeht." Florian Regensburger, Netz-Experte