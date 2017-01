Loverboy, Kaktus-Man und Cat-Catcher

"Kann ich deine Brüste sehen?" fragt Loverboy, 25, aus Berlin.

"Das ist also der Beginn einer großen Liebe" denke ich, bevor ich einen Lachanfall bekomme…

Ich bin neu hier. Absolute Beginnerin in dieser schönen Dating-Welt. Früher Amor, heute App. Früher Pfeil, heute Klick. "Sind da nicht nur die Verrückten und Verzweifelten?", denke ich. Und erinnere mich zugleich an die Worte meiner Freundin: "Wo willst du in deinem Alter Typen kennen lernen? Also, die unverheirateten, kinderlosen…?" Klingt, als wären diese Männer seltener als die Blaue Mauritius, was mich kurz tatsächlich ein bisschen verzweifelt stimmt.



Unrecht hat sie nicht. In meinem Freundeskreis sind Singles Mangelware und wilde Partys durch Pärchen-Brunch mit Krabbelgruppe ersetzt worden. Und mal ehrlich: Schicksalhafte Begegnungen im Supermarkt haben so viel mit der Realität zu tun wie ein Sat.1-FilmFilm. An der Gefriertruhe habe ich bislang keinen Traummann getroffen. Nur Fertigpizza. Oder Spinat mit dem Blubb. Ich will aber Trommelwirbel. Und Feuerwerk. Bäm statt Blubb.

Also… Bilder auswählen für mein Profil. Sedcard für das Liebes-Casting: Das Urlaubsfoto aus Portugal – Haare vom Wind zerzaust, Blick aufs Meer – kommt das gut an? Mit Bikini… Lieber nicht! (auch wenn Loverboy, 25, sicher anderer Meinung wäre). Vielleicht das Foto mit dem verträumten Blick? Natürlich schön! Andererseits… Ich will ja nicht wirken, als würde ich Rosamunde Pilcher-Filme schauen, Arztromane lesen und Blumendeckchen häkeln für romantische Picknicks zu zweit. Weg damit.

So geht das zwei Stunden lang weiter… zu sexy, zu süß, zu doof, zu…

Scheint den Männern nicht anders zu gehen. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum so viele sich vor/im Auto oder vor/auf dem Motorrad fotografieren. "Ich bin ein rasanter Typ!" wollen sie wohl sagen. Weil Frauen auf Bad Boys stehen. Was teilweise stimmt. Nur: Wir möchten doch hier kein Auto kaufen…

An der Spitze liegt also Bildkategorie Eins "Fahrzeugfotografie", dicht gefolgt von Kategorie Zwei "Danger-Seeker": Fallschirmsprung, Mountainbike-Stunt, Wüstenwanderung – auf dem Gipfel, auf der Welle, you name it – höher, weiter, schneller. Chuck Norris war gestern, heute ist: Tinder-Man. Durch seine Adern fließt reines Testosteron. Auch wenn er tagsüber mit Schlips am Bankschalter sitzt und eigentlich Heribert heißt. Tinder-Mans Gegenstück ist Schmuseboy. Zerknautschte Hundewelpen, drollige Kätzchen… Tierfotos sind Schmuseboys Geheimwaffen, damit Frauen schwach werden. „Süüüüüß!“ sollen wir denken und „Like“ klicken. Dislike! Wenn ich einen Hund will, geh ich ins Tierheim.

Ein Katzenfreund aus Nürnberg

Stichwort Tiere… Das bringt mich zu Catcatcher, 30, aus Nürnberg.





"Catcatcher, ernsthaft?", frage ich.

Er: "Ja, und du bist das Kätzchen! Die sind eigenwillig. Lassen sich aber auch gerne streicheln."

Ich: "Ich mag Hunde lieber!"





So endet unsere Liebe. Bevor sie richtig angefangen hat. Manchmal ist einfach alles gesagt…

Besser als dein Ex

Nächster Versuch mit "Besser als dein Ex". Wenn der Name nicht vielversprechend klingt! "Bist du eine feminin-devote Frau, die einen erwachsenen dominanten richtigen Mann verdient hat?", schreibt er, "so antworte: JA, ICH WILL!" Aha, die Shades of Grey Nummer… vermutlich kein schlechtes Erfolgskonzept. Mein Problem ist, mir als potenziell feminin-devoter Frau kommt wieder mal meine große Klappe in die Quere. Sie zwingt mich, zu schreiben:





"Ist das ein Copy & Paste Text, den du da verschickst?"

Er: "Das ist ein Test, ob du in die nähere Auswahl kommst."

Ich: "Sozusagen in den Recall?"





Überflüssig zu sagen, dass ich bessere Chancen auf den Recall bei "DSDS" gehabt hätte, obwohl Singen echt nicht meine Stärke ist. Ob "Besser als dein Ex" wirklich besser ist als mein Ex? Ich werde es niemals raus finden. Komplizierte Sache – dieses Online-Dating.

Devil, 40, aus Köln: Kaktus-Man

"Ha ha, sieh dir mal das an!" whatsappe ich einer Freundin und schicke ihr ein Profilbild: Devil, 40, aus Köln hat sein bestes Stück gepostet. Damit wollte er landen. Nur sicher nicht in der iCloud meiner Freundin, in die sich das Foto automatisch hochlädt. Was für einen verdammt amüsanten Moment sorgt, als sie ihren Eltern Urlaubsfotos zeigt. "Äh, Kaktus!" stammelt sie und scrollt schnell weiter.

Nach Kaktusman folgen drei nette Dates. Wir treffen uns sogar in der realen Welt. Nur "nett" ist einfach eine schlechte Basis für die ganz, ganz große Liebe. Ich bleibe trotzdem hier. In der Klick-Klick-Glück-Welt. Der Unterhaltungsfaktor ist einsame Spitze. Und wer weiß… vielleicht ist mein Traummann ja nur einen kleinen Klick entfernt. Ich hoffe, er hat kein Selfie von sich im Auto gepostet.