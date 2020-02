Gewinnt Tickets für die geilsten BAYERN 3 Konzerte, die coolsten Fun-Bäder und krassesten Freizeitparks!

Diese Tickets für die BAYERN 3 Konzerte 2020 könnt ihr gewinnen:

Alvaro Soler (17.07. in Ansbach, Reitbahn)



Alvaro Soler & Lena (16.07. in Rosenheim, Sommerfestival)



Die Fantastischen Vier (23./24.05. in München)

Die Toten Hosen (10.06. in Kempten/30.06. und 01.07. in München/20.08. in Coburg)

Lena (30.04. in München)

Lea (26.11. in München)



Mark Forster (04.07. in Bad Neustadt a. d. Saale/08.08. in Regensburg)



Mathea (09.05. in München)

Max Giesinger (17.03. in Fürth)

Nico Santos (19.03. in München)

Revolverheld (05.07. in München/31.07. in Bad Enderndorf, Brombachsee)



Sarah Connor (24.07. in Regensburg/25.07. in Tüßling/07.08. in Füssen/20.08. in Coburg)

Sunrise Avenue (25.07. in München)

Sido (13.07./13.12. in München/08.08. in Füssen)

Tim Bendzko (05.05. in München/09.08. in Burghausen)