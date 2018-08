Wohoo - BAYERN 3 ist nominiert für den Deutschen Radiopreis!

Wir freuen uns tierisch: "Die kleinste Band der Welt" ist für den Deutschen Radiopreis nominiert. BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler und Sascha Seelemann haben es in der Kategorie "Beste Innovation" unter die besten drei geschafft. Die Gewinner werden im Rahmen einer Live-Gala am Donnerstag, 6. September 2018 in Hamburg bekannt gegeben.