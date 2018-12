Rührende Geschichte: Franzi und "Die gute Fee" in Unterfranken!

Was gibt es für wunderbare Menschen in Bayern! In Unterfranken wirft eine "gute Fee" einer Mama und ihren vier Kindern in der Vorweihnachtszeit wunderschöne Briefe mit wertvollen Gutscheinen in den Briefkasten. Die Mama weiß nicht, von wem die Briefe kommen und möchte sich über BAYERN 3 bei der unbekannten "guten Fee" bedanken.