Das ist der Neue: Schaffi bekommt den Jobs bei den Stefans!

Wer ist der Neue bei "Die Stefans Reloaded" ab Januar? Stefan Schwabeneder und Stefan Kreutzer haben sich für Sebastian "Schaffi" Schaffstein entschieden - denn er hat das Wichtigste mitgebracht, was es für diesen Job am Samstagvormittag braucht. Nämlich was? Schaut hier das krasse Video von seinem Casting bei den Stefans!