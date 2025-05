Gegen 33 FC Bayern Kids: Schaffen wir ein Tor?

Fußball ist nach wie vor die mit Abstand beliebteste Sportart bei Kindern in Deutschland – deutlich vor anderen Sportarten wie Turnen, Schwimmen oder Leichtathletik. Besonders bei Jungs nimmt Fußball eine dominierende Rolle ein: Er ist nicht nur die meistgewählte Sportart, sondern auch die mit der größten Vereinsbindung. Bereits im frühen Kindesalter, ab etwa fünf Jahren, beginnen viele Kinder in sogenannten „Bambini“- oder „Mini-Kicker“-Mannschaften. Auch bei den etwas Älteren, im Grundschul- und frühen Jugendalter, bleibt Fußball die Nummer eins.

WELCHER PROFISPORT ZAHLT AM MEISTEN?

Der bestbezahlte Profisport variiert leicht nach Region und Betrachtungszeitraum. In den USA fallen Basketball, American Football und Baseball unter die Top 3. In Europa sieht das schon anders aus. Da ist Fußball an erster Stelle mit Spitzenverdienern wie Kylian Mbappé mit geschätzt über 50-100 Mio. Euro jährlichen Einnahmen inklusive Prämien und Sponsoren. Platz 2 in Europa belegt die Formel 1 als beliebter und lukrativer Sport. Der dreimalige Weltmeister Max Verstappen gehört mit einem Gehalt von 65 Mio. US-Dollar zu den Spitzenverdienern der Formel 1. Platz 3 ist Tennis. Hier werden zwar keine Gehälter wie in den anderen beiden Sportarten gezahlt, allerdings können Top-Spieler hohe Turnier- und Sponsoreneinnahmen erzielen. Top-Spieler erhalten hier 20-40 Mio. Euro jährlich.