Schaffe einen Trickshot in der Olympiahalle München!

In bester DSDN-Manier wurde Sebastian Meinberg nichtsahnend mitten in der Nacht um 4 Uhr aus dem Bett geklingelt – und direkt vor eine scheinbar unmögliche Aufgabe gestellt: Schaffe einen Trickshot! Innerhalb von einer Stunde muss Meini einen Basketball vom obersten Rang der Olympiahalle in den Korb versenken. Das bedeutet eine Höhe von 10 Metern und eine Entfernung von 34 Metern – ein absolutes Präzisionswunder! Ob er es schafft oder an der Herausforderung verzweifelt? Das seht ihr in der neuen Folge von Das schaffst du nie!