So romantisch dreht Ed Sheeran "Perfect" in Hintertux

Atemberaubende Gebirgslandschaft, Kerzenlicht, Kätzchen, Schneeglitzer: Superstar Ed Sheeran hat ein superschönes Musikvideo zu seinem Liebessong "Perfect" gedreht. Und zwar komplett in Tirol - auf dem Hintertuxer Gletscher, in Hintertux und Mayrhofen. So romantisch ...

Ed Sheeran hat den Dreh zu "Perfect" sehr genossen: "Wir haben in Österreich gedreht, in Hintertux - und ich mag das Video sehr. Es ist schon sehr weihnachtlich." Skifahren mit Freunden, Après Ski mit Karaoke, Kuscheln in der Berghütte bei Kerzenlicht: Das Video ist Romantik in voller Dosis.

Die Fans meinen: "Perfect" ist eine Liebeserklärung an seine Freundin Cherry Seaborn

Im Video ist es die Schauspielerin Zoey Deutch ("Beautiful Creatures") die Jugendliebe, die er nach Jahren wieder trifft. Die Fans sind überzeugt: "Perfect" ist eine Liebeserklärung an seine Freundin Cherry Seaborn, die Ed Sheeran aus seiner Schulzeit kennt. Die beiden lernten sich an der High School im britischen Suffolk kennen, danach gingen sie getrennte Wege. Nach vielen Jahren trafen sich die beiden 2016 in den USA wieder, verliebten sich und sind nun seit zwei Jahren ein Paar.