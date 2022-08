Erlebt Megastar Ed Sheeran live - wir schenken euch die Tickets!

Erlebt Ed Sheeran live - so gewinnt ihr die Tickets:

Achtet ab Montag (08. August) auf unseren Ticketalarm im Programm von BAYERN 3. Sobald ihr ihn hört, sofort anrufen:

0800 800 3 800 - kostenfrei zu BAYERN 3

Mit etwas Glück feiert ihr dieses Konzert-Highlight im Olympiastadion! Die Ed Sheeran Ticketwochen noch bis zum 21. August – nur in BAYERN 3.

Die drei Ed Sheeran-Konzerte in München finden von Samstag, 10.09.2022 bis Montag, 12.09.2022 im Olympiastadion statt. Bitte beachtet: Wir verschenken die Tickets in der Reihenfolge der einzelnen Konzerte. Zum Start also die Tickets für das Konzert am Samstag. Wenn die alle weg sind, kommen die Sonntags-Tickets dran. Danach die Montags-Tickets.

Bitte lest unsere Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel.