Einmaliges Erlebnis: Du wirst Einlaufkind beim FC Bayern München!

Das wird ein ganz besonderer Tag für die kleinen FC Bayern Fans im BAYERN 3 Land: Ihr seid bei der "Allianz FC Bayern Team Presentation" am 16. Juli exklusiv dabei - an der Hand eines FC Bayern Stars. Als offizielles Einlaufkind. In der Allianz-Arena.

Ihr möchtet als offizielles Einlaufkind am 16. Juli mit am Start sein? Bewerbt euch, wenn

Was ist die FC Bayern Team Presentation?

Auch in diesem Jahr findet zum Auftakt in die neue Saison wieder die Allianz FC Bayern Team Presentation statt. Der offizielle Kader mit allen Neuzugängen, die zusammen mit Cheftrainer Julian Nagelsmann in der kommenden Saison auf Titeljagd gehen werden, wird am 16. Juli in der Allianz Arena offiziell vorgestellt.

Mehr Infos zum Programmablauf bekommt ihr auf Internetseite des FC Bayern München.