42 Hundewelpen bei Erlangen gerettet

Am Wochenende hat die Polizei auf der A3 bei Erlangen erneut einen illegalen Welpentransport gestoppt. Bei der Kontrolle fand sie 42 Welpen ohne Papiere und Impfungen. Die Jüngsten sind gerade mal vier bis fünf Wochen alt.

Ermittlungen gegen Fahrer

Bei diesem illegalen Tiertransport, den die Polizei Mittelfranken in der Nacht zum Sonntag (07.05.17) auf der A3 bei Erlangen stoppte, saß ein tschechischer Tierarzt am Steuer. Er hatte die Tiere ohne Wasser und Futter in engen Geflügelboxen zusammengepfercht, um sie von Tschechien nach Belgien zu transportieren und dort für eine Menge Geld zu verkaufen. Der Tierarzt bekommt eine Anzeige wegen mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Denn die Welpen sind nicht geimpft, tragen keine Chips und haben keine Papiere. Teilweise sind sie erst vier bis fünf Wochen alt und müssten noch dringend bei ihrer Mutter bleiben.