Eselbaby Momo kämpft sich zurück ins Leben!

Esel Momo in Ottensoos bei Nürnberg ist gerade mal vier Wochen alt und hat schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht: Seine Mutter biss ihn sofort weg. Drei junge Frauen kümmern sich nun um das Eselbaby.

Drei junge Frauen wollen das Eselbaby in Ottensoos retten, denn der kleine Momo hatte schon bei seiner Geburt einen schwierigen Start. Seine Mutter wollte ihn nicht haben. Ihm fehlt damit die dringend notwendige Muttermilch. Und das hat für den kleinen Kerl schlimme Auswirkungen: Sein ganzer Verdauungstrakt funktioniert nicht richtig und sein Immunsystem ist geschwächt. Von Anfang an litt Momo an Blähungen. Auf die gekaufte Aufzucht-und Stutenmilch bekam er Allergien, schließlich sogar neurologische Störungen. Momo konnte die Beine nicht mehr koordinieren.