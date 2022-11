ESC 2023 - Bewerbt euch jetzt mit eurem Song!

Wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool? Ab sofort könnt ihr euch mit eurem Song bewerben. Wir freuen uns auf eure Videos - bis zum 28. November 2022!

Wer kann sich für den ESC 2023 bewerben?

Jede(r). Sängerinnen, Sänger, Bands - ganz egal. Schickt uns einfach euer Video, um Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 zu vertreten. Pop oder Country, Electro oder R'n'B, Schlager oder Rock - der Musikstil ist egal.

Wie kommt euer Video zu uns?

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Bewerbt euch über die offizielle ARD-Seite zum ESC und ladet dort euer Video hoch:



eurovision.de

Aus allen Bewerbungen wählt eine Fachjury die besten Songs aus, die dann beim Vorentscheid antreten dürfen.

2. Nutzt TikTok! Ladet dort euer Video unter dem Hashtag

#UnserLiedFürLiverpool

hoch. Bei TikTok läuft die Abstimmung durch die Fans - der Gewinner qualifiziert sich automatisch für den deutschen Vorentscheid.

Egal für welche Möglichkeit ihr euch entscheidet: Deadline für eure Bewerbung ist der 28. November 2022!

Wann steht der deutsche Song für den nächsten ESC fest?

Der Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool" findet voraussichtlich Anfang März statt. In der Show entscheidet sich, wer für Deutschland zum ESC 2023 nach Großbritannien fährt. Ihr könnt u.a. auf bayern3.de wieder für euren Lieblings-Act online abstimmen.

Was ist der Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest ist das größte Musik-Event der Welt mit mehr als 200 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das Finale findet am Samstag, 13. Mai 2023, im englischen Liverpool statt. Eigentlich hätte die Ukraine den Wettbewerb ausrichten dürfen, nachdem die ukrainische Band Kalush Orchestra den ESC in diesem Jahr gewonnen hatte. Das geht wegen des Kriegs in der Ukraine aktuell aber nicht.