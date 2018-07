Bitte leih' mir schnell 1.200 Euro!

Meist werdet ihr aufgefordert, das Geld mit Western Union ins Ausland zu überweisen. Wenn ihr das macht, ist das Geld ist futsch. Aktuell warnt Watchlist Internet vor einer solchen Nachricht, bei der euer Bekannter seine Wertsachen angeblich in der Ukraine verloren hat. Er will 1.200 Euro. Die will er, sobald er wieder da ist, ganz schell zurückgeben. Na klar!

Woran erkenne ich den Western-Union-Fake?

In vielen Fällen ist die Nachricht in schlechtem Deutsch geschrieben. Und ihr werdet auch nicht direkt mit eurem Namen angesprochen, sondern schlicht mit "Hallo". Also eigentlich sollte da wirklich niemand drauf reinfallen. Wenn wirklich ein Freund in Not ist, wird der sich klar zu erkennen geben. Und für Rückfragen erreichbar sein. Zur Not per Mail im Internetcafe, falls auch das Handy weg ist.