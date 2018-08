Die gleiche Hose für 80 oder für 200 Euro?

Hammer-Schnäppchen im Netz – die Markenhose für 100 Euro! Da freut man sich natürlich. Zumal die Hose am Tag vorher noch bei 200 Euro war! Aber: Am Tag drauf ist die Hose dann bei 80 Euro. Doch kein Schnäppchen. Und das ist vielen schon so gegangen. Mal hoch, mal runter – und das in ganz kurzer Zeit, teilweise sogar mehrmals am Tag. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, das ist kein Zufall, sondern Masche. Die gleiche Hose am selben Tag mit einem Mega-Preisunterschied ist also ein Fakt, den wir kennen sollten.