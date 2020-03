Jacqueline Belle mit dem FC BAYERN Podcast

Der FC BAYERN Podcast mit Jacqueline Belle - die Folgen:

In Folge 1 trifft Jacqueline Belle auf Thomas Müller aus dem oberbayerischen Pähl, von Beruf Weltklasse-Stürmer. Es geht um seinen Alltag in Corona-Zeiten, sein Leben als Promi und seine Hasenfamilie, die einen Ausbruch plant. Außerdem erfahrt ihr, warum Müllers tägliche Verabschiedungen vom Team an der Säbener Straße immer ein bisschen länger dauern.

Den Podcast mit Jacqueline gibt's bei auf der Website fcbayern.com, bei Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Google Podcast und Deezer.

Vorschau:

Folge 2: Kathleen Krüger - die starke Frau hinter dem starken Team

Früher stand sie als Fan mit Trikot in der Südkurve des Olympiastadions, heute sorgt sie dafür, dass rund um das Profiteam des deutschen Rekordmeisters alle Abläufe passen. Als Teammanagerin ist Kathleen Krüger für die Organisation und Planung im Spiel- und Trainingsbetrieb zuständig. Im Gespräch mit Jacqueline Belle verrät sie, welche besonderen Fähigkeiten für diesen Job notwendig sind und welcher Bayern-Spieler sie bei einem Autopannen-Hilferuf sofort abholen würde.

Folge 3: Giovane Elber - der bayerischste Brasilianer beim FC Bayern

Was Robert Lewandowski in der heutigen Mannschaft des FC Bayern ist, war Giovane Elber rund um die Jahrtausendwende. Wusstet ihr, dass der Brasilianer auch polnische Wurzeln hat? Im Podcast verrät er, dass er daher beinahe den Namen „Elbrowski“ angenommen hätte.