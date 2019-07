"Ich fühl' mich mega geil!"

Sebastian Winkler hat sich mit Felix Jaehn zum Frühstück getroffen. Und da haben die beiden über seine neue Single und ganz privat über sein Coming Out gesprochen.

"Love On Myself" heißt Felix Jaehns neuer Song. Es ist seine bisher persönlichste Nummer, wie der Sänger selber sagt. Und das aus einem bestimmten Grund: Es geht um Selbstliebe. Eine Sache, die Felix Jaehn selber erst lernen musste. Denn lange Zeit hat er etwas unterdrückt hat: seine Bisexualität. Im Februar 2018 hatte er dann sein Coming-out. Eine riesige Last, die endlich von Felix Jaehn gefallen ist: "Mich hat primär gestört, dass ich es nie gesagt habe."

Heute kann er sich selber so akzeptieren, wie er ist und möchte damit auch anderen Mut machen: "Die Antworten, die ich für mich gefunden habe, von denen ich so überzeugt bin, dass sie mir gut tun, möchte ich gerne teilen in der Hoffnung, dass sich darin vielleicht auch andere Menschen wiederfinden können und ich eine Hilfestellung leisten kann."

Das ganze Interview mit Felix Jaehn zum Nachhören