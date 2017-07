Schneller und besser surfen und telefonieren

Die großen Rivalen im Rennen ums beste Festnetz, die bundesweit anbieten können, sind traditionell Deutsche Telekom und 1&1. Letzterer ist diesmal der Gesamtsieger. In der Regionalliga kommt der Gewinner aus München. M-Net ist hier Spitzenreiter im Connect-Test und hat in fast allen Teildisziplinen Bestwerte erreicht. Wobei die Gesellschaft der Münchner Stadtwerke ihr Netz inzwischen weit über die Landeshauptstadt hinaus spannt.

Für den Normalnutzer ohne besondere Ansprüche dürfte vor allem die Sprachqualität interessant sein. Laut Tester Bernd Theiss erreichen bei Gesprächen im eigenen Netz inzwischen alle Anbieter Traumwerte. Beim Telefonieren in fremde Netze läuft es dagegen manchmal nicht mehr ganz so gut, denn es kommt noch immer zu erhöhten Verzögerungszeiten. Das führt manchmal dazu, dass sich die Gesprächsteilnehmer ständig gegenseitig ins Wort fallen.

Interessant ist für die meisten Kunden außerdem, wie gut das Streamen von Musik oder Videos funktioniert. In dieser Disziplin trägt die Telekom den Sieg davon. Und wem es auf einen schnellen Download von großen Datenmengen ankommt, der sollte sich für den Kabelnetzbetreiber Unitymedia entscheiden, oder noch besser (wenn er in München und Umgebung wohnt) für M-Net.

Das Fazit der Tester

Normalnutzer können mit den Festnetzen in Deutschland wirklich zufrieden sein. Grund zum Nörgeln finden höchstens Nutzer mit speziellen Bedürfnissen. So mancher Gamer wird vielleicht mit den Latenzzeiten hadern, die für Reaktionszeiten in sehr schnellen Online-Spielen manchmal nicht ausreichen. Und auch beim Video-Streaming in höchster Auflösung läuft demnach noch nicht alles glatt.