Sichert euch die exklusive WM-Grillparty mit Fleischi

DAS wird das Fußballerlebnis XXL bei euch zuhause! Völlig wurscht, ob ihr mit Nachbarn, Freunden, dem Sportverein oder der ganzen Straße feiern wollt – ihr ladet ein, wir kümmern uns um den Rest! Fleischi kommt perfekt ausgerüstet vorbei und bringt wirklich alles mit, was zu einer perfekten WM-Grillparty gehört.

Wir sind zu jedem Deutschland-Spiel am Start.

Jetzt bewerben!

Lasst euch diese Chance nicht entgehen - vielleicht feiert ihr schon bald mit Fleischi, BAYERN 3 und all euren Freunden die geilste WM-Grillparty ever! Wichtig: lest und akzeptiert bevor ihr mitmacht, die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung.