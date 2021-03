Was bedeutet Alltagsrassismus in Deutschland?

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren." (Menschenrechte, Artikel 1) - die Realität sieht für viele in Deutschland anders aus. Täglich machen Menschen rassistische Erfahrungen. Sie werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer angenommenen Herkunft diskriminiert und ausgegrenzt. Rassismus zeigt sich überall: in der Politik, bei der Job- und Wohnungssuche, in der Ausbildung oder in ganz alltäglichen Situationen.