Der skurrile Hilferuf eines Handwerkers aus einem Geldautomat!

Erst hatte er kein Glück... und dann kam auch noch Pech dazu.

Der Handwerker sollte einen Geldautomat reparieren und musste dafür in eine kleine Kammer hinter den Geldautomaten kriechen. Blöderweise fiel die Tür zu, der Handwerker hatte seine Chipkarte zum Öffnen aber im Auto gelassen. Dort lag übrigens auch sein Handy. Hilferufe per Telefon konnte er also nicht absetzen. Blöderweise war auch noch Wochenende, sodass in der Bank niemand auf den verzweifelten Handwerker aufmerksam wurde.

Handwerker schiebt kleine SOS-Zettel durch den Schlitz

Die einzige Verbindung in die Freiheit war der Ausgabeschlitz des Geldautomaten. Also schob der clevere Handwerker einfach Zettel mit draufgekritzelten SOS-Hilferufen nach draußen: "Please help. I'm stuck in here and I don't have my phone. Please call my boss ..." (Bitte helft mir. Ich sitze hier fest und habe kein Telefon hier. Bitte ruft meinen Boss!"