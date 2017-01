Golden Globes: Po-Polster, Glibber-Maske und künstliche Zöpfe

Bei der Golden Globe-Verleihung am Wochenende sahen die Hollywood-Stars wie immer hammer aus. Doch einige Schauspielerinnen und Sängerinnen präsentierten sich (auch) ganz ohne Make-Up. Zumindest backstage, in der Maske, vor ihrem Auftritt. Wir zeigen euch die ungeschminkte Wahrheit.

Kurz bevor es losgeht mit den Golden Globes: Sängerin Mandy Moore in der Maske - umgarnt von gleich zwei parallel arbeitenden Visagistinnen.

... besonders begehrt in Hollywood zu sein. Auf jeden Fall legte er auch Hand an Reese Witherspoon .

"Game of Thrones"-Star Maisie Williams ließ diese Maske offenbar mehrere Stunden einwirken, wie sie auf Instagram schreibt.

Schauspielerin Kristen Bell zeigt das Geheimnis eines tolles Hinterteils. Nicht etwa viel Training oder eine Schönheits-OP. Sondern einfach zwei Einlagen! We like!

Was macht diese Maske bei Emma Stone ? Die Augen rausdrücken?! Oder einfach nur die Lippen befeuchten? Wir wissen es nicht. Aber es sieht wunder-wunder-wunderschön aus.

Wer schön sein will, muss leiden! Drew Barrymore in der Maske - mit Maske.

Okay, so richtig ungeschminkt ist Nicole Kidman da nicht mehr. Haare, Make-Up und Lächeln sitzen schon. Nur der Bademantel passt noch nicht so ganz ins Gesamtbild.