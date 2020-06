Fronleichnam: Der BAYERN 3 Hit Battle Tag

Ihr habt die Wahl: An Fronleichnam (11. Juni) battlen sich die größten Stars in BAYERN 3. Von morgen 8 bis abends 8 votet ihr, welchen Hit ihr beim BAYERN 3 Hit Battle Tag hören möchtet. Immer zwei Songs stehen sich im "Ring" gegenüber, immer zu einem ganz speziellen Motto. Welcher Hit gewinnt, das bestimmt ihr!

Votet mit beim BAYERN 3 Hit Battle Tag: Kostenfrei zu BAYERN 3: 0800 800 3 800

Diese Hits battlen sich an Fronleichnam:

08:15 Uhr: "Frühaufsteher vs. Der frühe Vogel kann mich mal-Hits": Sia - Unstoppable / Dua Lipa - Don't Start Now



08:45 Uhr: "Ich glaub das letzte Glas war schlecht-Hits": Taio Cruz – Hangover / Pink - Raise Your Glass

09:15 Uhr: "Lieber gut geklaut als schlecht erfunden-Hits": Gamper & Dadoni - Gimme Gimme Gimme / Gamper & Dadoni - Bittersweet Symphony

09:45 Uhr: "Beziehungsstatus kompliziert-Hits": Lea – Leiser / Lewis Capaldi - Someone You Loved

10:15 Uhr: "Einmal oder zweimal-Hits": Mark Forster - Einmal / Mathea - 2x

10:45 Uhr "Hier kann wirklich jeder Mitsingen-Hits": Topic - Breaking Me / Gigi d’Agostino - Bla Bla Bla

11:15 Uhr: "An die Lappen fertig los Hausputz!-Hits": Wamdue Project - King of my Castle / Clean Bandit - Rather Be

11:45 Uhr: "Komm her Baby, lass schmusen-Hits": Ed Sheeran - Perfect / John Legend - All Of Me

12:15 Uhr: "Hol das Lasso raus-Hits": Blanco Brown - The Git Up / Lil Nas X - Old Town Road

12:45 Uhr: "Damit kann ich die Nachbarn schön ärgern-Hits": Cascada - Evacuate The Dancefloor / Linkin Park - Numb

13:15 Uhr: "Die einsam oder super-einsam-Hits": Akon - Lonely / Benee - Supalonely

13:45 Uhr: "Verrückt-vor-Liebe-oder-einfach-nur-verrückt-Hits": Beyoncé - Crazy In Love / Gnarls Barkley - Crazy

14:15 Uhr: "Die helfen beim Ausfüllen des Lottoscheins-Hits": Aloe Blacc – I Need A Dollar / Travie McCoy feat. Bruno Mars – Billionaire

14:45 Uhr: "Egal wo ich bin, ich muss jetzt abzappeln-Hits": Macklemore - Can't Hold Us / David Guetta & Kid Kudi "Memories"

15:15 Uhr: "Gefühle so groß wie 'ne Kinoleinwand-Hits": Jennifer Lawrence - Hanging Tree / Ed Sheeran - I See Fire

15:45 Uhr: "Gute Freunde kann niemand trennen-Hits": Sofi Tukker - Best Friend / Justin Bieber & Bloodpop - Friends

16:15 Uhr: "Ich bin der Coolste und wer was anderes sagt, lügt-Hits": Eminem - Without Me / Sia feat. Kendrick Lamar - The Greatest

16:45 Uhr: "Ich träume mich an den Strand-Hits": DJ Antoine - Welcome to St. Tropez / Vengaboys - We're Going To Ibiza

17:15 Uhr: "We love Girlgroups-Hits": Spice Girls – Wannabe / No Angels – Daylight In Your Eyes

17:45 Uhr: "Boygroups-Battle-Hits": Backstreet Boys – Larger Than Life / N’Sync – Bye Bye Bye

18:15 Uhr: "Warum geht der Lautstärkeregler nur bis zehn?-Hits": LMFAO - Party Rock Anthem / Reel 2 Real - I Like To Move It

18:45 Uhr: "Gib Küsschen-Hits": Rea Garvey – Kiss Me / Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

19:15 Uhr: "Die feier ich tierisch!-Hits": AronChupa - I'm An Albatroz / Tones And I - Dance Monkey

19:45 Uhr: "Vermissen oder Verpissen-Hits": Juju feat. Henning May - Vermissen / Tic Tac Toe - Verpiss' Dich