Was du für die Europawahl jetzt beachten solltest

Das Hochwasser hat in Bayern einen großen Schaden angerichtet. Viele Gemeinden kämpfen noch immer gegen das Wasser oder sind mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Das hat auch für die Europawahl Konsequenzen. Was du beachten musst, erfährst du hier.

Das Hochwasser hat in vielen Gemeinden in Bayern seine Spuren hinterlassen. Das hat nicht nur Folgen für viele Familien, sondern auch für die anstehenden Wahlen. Am Sonntag, den 9. Juni steht nämlich die Europawahl an – in einigen Gemeinden aber auch Landrats- oder Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide.

Die guten Nachrichten vorweg: Die Wahlen können überall in Bayern wie geplant stattfinden. In Einzelfäll.en muss das Wahllokal verlegt werden, weil beispielsweise das Rathaus noch nicht nutzbar ist. Besonders betroffen davon sind die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Freising, Günzburg, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm. Wie das bei dir in der Gemeinde geregelt ist, erfährst du direkt bei der (provisorischen) Gemeindeverwaltung.



Die sicherste Variante ist, wenn du am Sonntag mit eurer Wahlbenachrichtigung oder den Briefwahlunterlagen und deinem Personalausweis ins Wahllokal gehst und dort vor Ort wählst.