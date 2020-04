Ich denk an Dich - die BAYERN 3 Ostergrüße

Wir wissen von den vielen Nachrichten von euch, die wir täglich bekommen:



- Die Omas und Opas fehlen unheimlich… vor allem den Kindern im BAYERN 3 Land.

- Die beste Freundin fehlt… mit der wir abends so gern ein Glas Wein trinken…

- Der beste Freund fehlt… zum Fußball spielen

BAYERN 3 - Das Wir-Zusammen-Radio.

Wir sammeln eure Grüße und geben sie an eure Liebsten weiter!

Verratet uns, wen ihr am allermeisten vermisst und schickt Oma, Opa, dem Kumpel, der Freundin, dem Bruder, der Schwester, den Tanten und Onkeln, wem auch immer ihr möchtet, Grüße über uns. Und lasst sie wissen: Wir denken an euch. Ostern 2020 wird definitiv komplett anders als sonst - aber hey, lasst uns trotzdem gemeinsam was Schönes und Besonderes daraus machen!