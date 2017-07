Kempten: Polizei chauffiert 18-Jährige zur Abschlußprüfung

An manchen Tagen kommt einfach alles zusammen: Dein Roller hat eine Panne, du hast dein Handy vergessen, musst aber in einer halben Stunde bei deiner Abschlußprüfung sein. Gott sei Dank gibt es die Polizei, deinen Freund und Helfer!

Die Polizei im Allgäu hat einer verzweifelten Berufsschülerin doch noch zum Erfolg bei ihrer Abschlussprüfung verholfen. Die 18-Jährige hatte am Dienstag auf der Bundesstraße 19 auf dem Weg zur Berufsschule in Kempten eine Panne mit ihrem Motorroller und zudem ihr Handy daheim vergessen, so dass sie niemanden anrufen konnte. Zufällig kam jedoch eine Polizeistreife vorbei, hielt an und half: Die Schule wurde informiert, die 18-Jährige wurde im Polizeiauto direkt zur Prüfung chauffiert. Unterwegs, so teilten die Beamten am Mittwoch mit, beruhigten und motivierten sie die aufgeregte Schülerin. Das Ergebnis: Die 18-Jährige hat bestanden.