Die kleinste Band der Welt: Stefanie Heinzmann singt "Mother's Heart"

Stefanie Heinzmann gewann als erste Schweizerin eine deutsche Castingshow. 2008 rockte sie das Finale von "SSDSDSSWEMUGABRTLAD". Falls du nicht mehr spontan darauf kommst, die Abkürzung steht für „Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf!“ Damals war Heinzmann gerade 18 Jahre alt und landete mit "My Man is a mean Man" direkt einen Hit. Es folgten acht Jahre lang voller Musik und Auftritte. Doch dann hatte sie erst einmal die Nase voll vom Musik-Business.

Kurzzeitig dachte sie daran, ihren Job als Musikerin an den Nagel zu hängen und stattdessen lieber Schreinerin oder Hebamme zu werden. Doch es zog sie zurück ins Studio. Mit neuem Selbstbewusstsein und erblondet kam sie 2019 mit neuem Album (All we need is Love) zurück. Auf diesem Album findet sich auch die Nummer "Mother's Heart" und genau die performen Sebastian Winkler und Sascha Seelemann zusammen mit Stefanie. Ob Menschen beim Musikmachen breiter NOCH lächeln können? Erfährst du im Video oben!