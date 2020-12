lauterwerden: Die Fantastischen Vier, Rea Garvey, Lea, The BossHoss

Künstler spielen live im Wohnzimmer, Bands spielen in Autokinos – wir haben in diesem verrückten Jahr 2020 schon viele Varianten gesehen, wie die gebeutelte Musikbranche versucht, sich über Wasser zu halten. Aber – was ist eigentlich mit den ganzen Leuten hinter den Kulissen? Den Bühnenbauern, den Lichtgestalterinnen, den Fahrern vom Tourbus, den Technikern und Technikerinnen?

Um genau diesen Leuten zu helfen, haben sich jetzt große Namen aus der deutschen Musikszene für ein Event zusammen getan. Die Fantastischen Vier, Rea Garvey, Lea, The BossHoss und viele andere werden dieses Wochenende ein virtuelles Charity-Festival veranstalten – in Zusammenarbeit mit der Telekom. Das Ganze heißt #lauterwerden und beginnt am Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 15:30 Uhr. Ziel ist es, Spenden für die Leute aus der Veranstaltungsbranche zu sammeln, die eben nicht im Rampenlicht stehen – und auch nicht so viel verdienen, dass sie große finanzielle Polster haben. Viele Aufbauer, Techniker, Beleuchter etc. sind durch Corona wirklich in existenzielle Not geraten, wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll.

Statt auf einer normalen Bühne, stehen die Musiker und Musikerinnen in einer virtuellen Welt aus LED-Lichtern und Animationen – und spielen da live ihre Songs. Das kann man sich for free ansehen, aber Spenden für die Charity werden natürlich gerne genommen!





