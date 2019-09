Was ihr über die Dorffest-Stars wissen müsst

Sie sind DER Hit beim BAYERN 3 Dorffest 2019: Lena, Sido und Wincent Weiss. Erlebt die Drei am 08. September for free auf einer Bühne im Ostallgäu. Bevor es so weit ist verraten wir euch schon mal die coolsten Storys über eure Stars. Erfahrt womit Lena gegen Mobbing kämpft, wie Wincent Weiss einen kleinen Fan total süß überrascht und warum Sido das Allgäu jetzt schon mit seinem aktuellen Song verbindet.