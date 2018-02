Verratet uns eure Love-Story zum Valentinstag!

Am 14. Februar ist Valentinstag. Der Tag der Verliebten. Doch in so manchen Beziehungen ist nicht immer alles dauerhaft rosa-rot gewesen. Wir suchen die emotionalsten Love-Storys aus Bayern: Welche Steine habt ihr für eure Beziehung aus dem Weg geräumt? Welche Hürden habt ihr genommen? Was hat euch zusammengeschweißt? Gegen welche Widerstände habt ihr angekämpft - alles für ein Happy End?