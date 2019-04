Der neue Charity-Hit "Earth"

Sia als Känguru, ein Katy-Perry-Pony und der Ed Sheeran Koala? Klingt komisch, könnt ihr jetzt aber im Video zu Lil Dickys neuen Song "Earth" erleben! Um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, hat sich Lil Dicky für die Charity-Umwelt-Hymne die Crème de la Crème aus dem Musik-Business ins Boot geholt. „Wir haben zwölf Jahre, um die Art, wie wir so viele Dinge tun, komplett zu verändern, oder der Schaden wird nicht wiedergutzumachen sein“, erklärte er in der Talkshow von Ellen DeGeneres.

Dabei drückt Lil Dicky nicht auf die Tränendrüse. Der Rapper und Komiker bleibt sich treu: Der Song wird aus der Perspektive der Tiere erzählt, die vom Klimawandel betroffen sind - jeder Star bekommt hierfür einen tierischen Charakter: "Hey, I'm a zebra / No one knows what I do, but I look pretty cool / Am I white or black?", singt zum Beispiel Ariana Grande. Lustig, unterhaltsam und mit Botschaft!

Die Künstler haben alle auf eine Gage verzichtet. Ansonsten wurde das Projekt von der Leonardo DiCaprio Foundation finanziert. Die unterstützt verschiedene Umweltprojekte. Auch der Erlös aus dem Song wird an Organisationen gehen, mit denen die Stiftung zusammenarbeitet. Leonardo DiCaprio ist übrigens auch am Ende des Videos als einziger Schauspieler zu sehen. Alles Infos und Hintergründe zum Projekt sind noch einmal auf welovetheearth.org zusammengefasst.