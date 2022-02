Gewinnt mit euren Liebesnachrichten am 22.2.22

Valentinstag kann man machen, muss man aber nicht... In diesem Jahr ist sowieso am 22.2.22 DER Tag für Verliebte. Aber nicht nur für Paare, die an diesem ungewöhnlichen Datum heiraten – wir machen dieses Datum auch für alle anderen zu einem ganz besonderen Tag!

Sag deiner oder deinem Liebsten einfach mal wieder, wie wichtig sie oder er für dich ist. Warum sie oder er dein absoluter Lieblingsmensch ist. Das kannst du natürlich auch durch die Blume(n) sagen – aber warum nicht übers Radio?!

Schick deine Love-Message an deinen Schatz in die ganze Welt! Das geht schnell und einfach: Sprachnachricht aufnehmen und hier hochladen. Mit etwas Glück heißt es dann für deinen Liebesgruß: Love is ON THE AIR! ;-)

Gewinne mit deiner Love-Message ein Wellness-Wochenende!