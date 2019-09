Dieses Mädchen gratuliert ihrem toten Vater - und kriegt Antwort

Eine Geschichte, die zu Tränen rührt: Die kleine Zoe hat vor einigen Jahren ihren Vater verloren. Zu seinem Geburtstag schreibt sie ihm einen Brief und lässt ihn mit einem Luftballon in den Himmel steigen. Dann passiert das Unglaubliche: Sie erhält tatsächlich eine Antwort! Jetzt ist Zoes Mutter auf der Suche nach dem Absender.

Zoe schreibt jedes Jahr einen Brief an ihren toten Vater

Die 9-jährige Zoe aus Essen lebt seit sechs Jahren ohne Vater. 2013 verstarb der damals 28-Jährige. Jedes Jahr schreibt Zoe ihm zu seinem Geburtstag einen Brief und lässt ihn mit einen Luftballon in den Himmel steigen. So auch wieder am 6. August diesen Jahres: Sie gratuliert ihrem Vater und bittet um eine Antwort zu ihrem eigenen Geburtstag - der steht auch kurz bevor. Aber diesmal passiert etwas komplett Unerwartetes: Zoe bekommt pünktlich zum 30. August tatsächlich eine Karte zugesendet.

Plötzlich bekommt sie eine Antwort

Der Absender schreibt in dem Antwortbrief, dass er sich sehr über ihren Brief gefreut habe und hoffe, dass sie fleißig für die Schule lerne und immer freundlich zu ihren Mitmenschen sei. Außerdem wünscht er Zoe auch noch einen schönen Geburtstag und sagt, dass er sie sehr lieb habe.