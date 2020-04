Die Maskenpflicht in Bayern kommt - was bedeutet das?

Jetzt also doch: Nach Sachsen führt auch Bayern eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Das hat Ministerpräsident Söder in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag gesagt. Von kommender Woche an (27. April) sollen dort Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals Pflicht sein, sagte Söder. Für diese Woche gelte noch das Maskengebot. Doch Appelle allein würden nicht die notwendige Sicherung bringen.